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Шойгу получил нового зама. Им стал "любимец Путина"

Новина українською →
Москва, Суббота 24 сентября 2022 13:15
Шойгу получил нового зама. Им стал "любимец Путина" Фото: Михаил Мизинцев (t me Bratchuk_Sergey)
Автор: Мария Кучерявец

Заместителя министра обороны РФ Дмитрия Булгакова, отвечавшего за тыл войск, уволили. Вместо него назначили генерал-полковника Михаила Мизинцева, который стоит за уничтожением Мариуполя, его еще называют "любимцем Путина".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское пропагандистское издание "РИА Новости".

"На должность заместителя министра обороны Российской Федерации, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, назначен генерал-полковник Михаил Мизинец", - пишут СМИ.

Между тем сообщается, что экс-зама Шойгу перевели "на другую работу", но на которую так и не указано.

Что известно о Мизинцеве?

Российский 60-летний генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее возглавлял операцию в Сирии. В СМИ его называют "любимцем Путина", известно, что он родом из Вологодской области.

Также известно, что именно он руководил осадой Мариуполя и отдавал приказы бомбить роддом и драмтеатр в городе, где прятались местные жители со своими детьми.

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Министерство обороны РФ Сергей Шойгу
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