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В Минобороны РФ нафантазировали о готовящемся "вторжении" ВСУ в Приднестровье

Фото: в Минобороны РФ нафантазировали о готовящемся "вторжении" ВСУ в Приднестровье (facebook.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Минобороны России выдало новые обвинения в сторону Украины. Там утверждают, что ВСУ якобы готовят "провокации" на территории Приднестровья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минобороны РФ.

"В ближайшее время киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровской Молдавской Республики, которая будет осуществлена подразделениями вооруженных сил Украины, в том числе с привлечением националистического формирования "Азов", - говорится в сообщении.

В оборонительном ведомстве страны-агрессора даже придумали сценарий готовящейся "провокации". Там заявили, что в качестве предлога для вторжения планируется инсценировка наступления российских войск с территории Приднестровья. Для это украинские бойцы якобы переоденутся в форму военных ВС России.

Стоит отметить, что украинская сторона не делала никаких официальных заявлений относительно возможных оперций на территории непризнанного Приднестровья.

Напомним, недавно украинская разведка перехватила план РФ по дестабилизации политической ситуации в Молдове.

После этого президент Майя Санду заявила о том, что Россия хочет с помощью людей с военной подготовкой и оппозиционных протестов сменить власть в стране.

Позже новый премьер Молдовы Дорин Речан выступил за необходимость демилитаризации Приднестровья, а также выдворения оттуда всех российских военных.

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