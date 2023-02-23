В Минобороны РФ нафантазировали о готовящемся "вторжении" ВСУ в Приднестровье

Минобороны России выдало новые обвинения в сторону Украины. Там утверждают, что ВСУ якобы готовят "провокации" на территории Приднестровья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минобороны РФ.

"В ближайшее время киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровской Молдавской Республики, которая будет осуществлена подразделениями вооруженных сил Украины, в том числе с привлечением националистического формирования "Азов", - говорится в сообщении.

В оборонительном ведомстве страны-агрессора даже придумали сценарий готовящейся "провокации". Там заявили, что в качестве предлога для вторжения планируется инсценировка наступления российских войск с территории Приднестровья. Для это украинские бойцы якобы переоденутся в форму военных ВС России.

Стоит отметить, что украинская сторона не делала никаких официальных заявлений относительно возможных оперций на территории непризнанного Приднестровья.