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Минобороны РФ могло отстранить командующего россиянами под Бахмутом из-за "плохой работы", - ISW

Вторник 03 октября 2023 11:50
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Минобороны РФ могло отстранить командующего россиянами под Бахмутом из-за "плохой работы", - ISW Фото: Андрей Сычевой (росСМИ)
Автор: Татьяна Степанова

Минобороны России, вероятно, отстранило от командования оккупантами на Бахмутском направлении генерал-лейтенанта Андрея Сычевого из-за его "плохой работы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Инструктор российского подразделения "Шторм Z" предположил, что Министерство обороны РФ отстранило генерал-лейтенанта Андрея Сычевого от командования на Бахмутском направлении. Причиной стала его плохая работа.

В частности, 1 октября инструктор заявил, что российское военное командование сняло Сычева с позиций за проведение неподготовленных контратак к югу от Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки.

Нынешняя официальная должность Сычевого в российской армии неизвестна. Ранее он командовал Западной группой войск РФ в Харьковской области до своего увольнения в начале сентября 2022 года.

При этом в ISW отметили, что это заявление является первой замеченной спекуляцией о том, что Сычевой принимал участие в военных действиях в Украине с сентября 2022 года.

В августе российское СМИ "Царьград" сообщало, что командующий отказывается от комментариев журналистам. В СМИ предполагали, что он сохранил официальную должность, но не хочет ее раскрывать.

Успехи ВСУ под Бахмутом

Напомним, с лета наши бойцы продолжают наступательные действия на востоке и юге Украины. Сейчас активные бои ведутся, в частности, южнее Бахмута.

Еще в мае командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский говорил, что ВСУ приближаются к оперативному окружению Бахмута.

Последними уволенными населенными пунктами были Андреевка и Клещиевка Донецкой области. Ранее в ВСУ уже установили огневой контроль над трассой Бахмут-Горловка. Это даст больше возможностей для уничтожения оккупантов.

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