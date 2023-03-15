Минобороны РФ хочет набрать в армию еще 400 тысяч контрактников, - СМИ

Такое число следует из анализа разнарядок, разосланных в регионы РФ, где указано число количества людей, с которыми следует подписать контракт на военную службу.

Основная часть работы ложится на работников военных комиссариатов, а отчитываться о выполнении плана станут губернаторы.

В Минобороны РФ намерены, в частности, набрать в Челябинской и Свердловской областях на профессиональную службу по 10 тысяч человек, в Пермском крае, как сообщается, нужно собрать 9 тысяч контрактников.

На этой неделе жителям Воронежской области снова стали раздавать повестки в военкоматы, как это было в сентябре прошлого года после объявленной российским диктатором Владимиром Путиным "частичной мобилизации".

Власти Воронежской области заверяют, что это делается "исключительно для актуализации данных военного учета".

В то же время спикер президента РФ Дмитрий Песков утверждает, что в Кремле "нет обсуждений" относительно проведения второй волны мобилизации.

В публикации также отмечается, что слухи о начале новой волны мобилизации в РФ, чтобы было кого бросать на войну против Украины, периодически появляются в СМИ с конца 2022 года. При этом в Кремле продолжают отрицать такие планы.

По официальным данным, с сентября 2022 года в рамках "частичной мобилизации" на военную службу призвали более 330 тысяч находящихся в запасе граждан РФ.

В январе 2023 года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о задаче увеличить численность армии до полутора миллиона человек в течение 3 лет. Предполагается, что почти половина из них будут контрактниками.

Напомним также, что в Госдуму РФ был внесен законопроект о повышении предельного возраста службы в призывную армию с 27 до 30 лет.