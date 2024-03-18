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Минобороны: Путин после "выборов" усилит мобилизацию. Украине нужно создать резервы

Фото: Иван Гаврилюк (коммуникационная группа заместителя министра обороны Украины)
Автор: Татьяна Степанова

Диктатор Владимир Путин после "выборов" в России проведет новую волну мобилизации и усилит атаки на фронте. В связи с этим украинской армии нужно создать резервы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью замминистра обороны генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка для "Укринформа".

Гаврилюк отметил, что одним из главных преимуществ оккупантов на фронте является огромный ресурс живой силы.

"Многомиллионная масса россиян поддерживает агрессивную войну своей страны против Украины. Путину удается сохранять контроль за информационным пространством России", - написал замминистра.

Он добавил, что не стоит думать, что россияне остановятся из-за огромных потерь, поскольку солдаты для них являются расходным материалом, подтверждающим бои за Бахмут и Авдеевку.

По его словам, с момента последнего заседания в формате "Рамштайн" 14 февраля армия России потеряла более 32 000 человек.

"Но ни Путина, ни российских командиров огромные потери не останавливают. Без сомнения, через некоторое время после имитации выборов Путин погонит своих солдат вперед с новой яростью. Он прикажет провести следующую принудительную мобилизацию, соберет новых наемников", - подчеркнул Гаврилюк.

По его мнению, в начале нового срока Путин захочет одержать победу на поле боя и запугать Европу.

"Перед тем, как эта новая волна российских "мобиков" окажется на фронте, у нас может быть определенное время для мобилизации сил - усиления бригад, создания резервов", - отметил генерал.

Мобилизация в России

В прошлом году Генштаб ВСУ сообщал, что во время новой волны мобилизации Россия хочет призвать от 400 до 700 тысяч мужчин. Причем она коснется Чечни и временно оккупированных территорий Украины.

Издание "Важные истории" сообщило, что мобилизованные россияне погибают на войне в Украине в среднем через четыре - пять месяцев после получения повестки, а каждый пятый оккупант - не прожил и двоих.

По мнению одного из экспертов, усиление мобилизации в России после проведения там президентских "выборов" является одним из вариантов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что российский мобилизационный ресурс исчерпывается, поэтому страна-агрессор привлекает на войну против Украины все больше иностранцев. В украинском плену есть представители Кубы, Непала, стран Африки, Латинской Америки.

Сегодня в ГУР сообщили, что мобилизация на территории России продолжается непрерывно. В то же время, ожидается активизация призыва россиян после "выборов" диктатора Владимира Путина.

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