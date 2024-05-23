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Минобороны объяснило, когда "Резерв+" можно будет предъявлять при пересечении границы

Украина, Четверг 23 мая 2024 22:14
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Минобороны объяснило, когда "Резерв+" можно будет предъявлять при пересечении границы Фото: в Минобороны объяснили, когда приложение "Резерв+" можно будет предъявлять на границе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Приложение "Резерв+" можно будет предъявить при пересечении границы уже во второй половине июня.

Об этом рассказал спикер Министерства обороны старший лейтенант Дмитрий Лазуткин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

По предварительным данным, в мобильном приложении "Резерв+" с 19 июня будет генерироваться QR-код, который можно будет использовать при пересечении государственной границы.

"Соответственно к тому моменту будем надеяться, что будет все согласовано, чтобы на границе тоже пропускали именно этим документом и что он будет соответствовать бумажному", - сказал Лазуткин.

По его словам, сейчас приложение можно использовать только для обновления данных.

"Кроме того, если его будут требовать предъявить представители полиции или ТЦК и СП, то его можно будет показывать и будет считаться, что человек, который обновил данные, выполнил законное требование", - пояснил спикер.

Что известно о приложении "Резерв+"

Не так давно было запущено приложение "Резерв+", позволяющее войти в электронный военнообязанный кабинет и уточнить собственные данные.

В то же время РБК-Украина сообщало, что означают статусы военнообязанного в приложении "Резерв+"

Между тем спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин призвал военнослужащих не устанавливать "Резерв+", поскольку для них запустят альтернативное приложение.

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