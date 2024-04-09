Скандал в сети. Как работает бронь от мобилизации и когда будет "справедливое решение"

В Украине на ровном месте разгорелся скандал с бронированием от мобилизации. Соцсети и политики обсуждают статус критически важных предприятий для телеканалов и учреждений культуры, хотя порядок действует давно и никаких новшеств не было.

При подготовке материала использовались: приказы на сайтах Минкульта и Минспорта, Facebook и.о. министра культуры Ростислава Карандеева, заявление премьера Дениса Шмыгаля и комментарий нардепа Никиты Потураева.

Подробнее об этом, реакции властей и о том, что может измениться в порядке бронирования военнообязанных, - в тексте РБК-Украина .

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Критические важные цирки и телеканалы

Обсуждение началось с новости о том, что Минкульт подтвердил статус критически важных предприятий для телеканалов марафона "Единые новости". Соответственно, их работники подлежат бронированию.

Согласно приказам, такой статус закреплен за каналами "Мы - Украина", "1+1", ICTV, "Интер", парламентским каналом "Рада" и "Суспільне". С 2024 года его подтвердили для представительства британской корпорации BBC, немецкого Deutsche Welle, а также для украинских "Укринформа", "Нового канала", СТБ, ТЭТ, "УНИАН ТВ" и так далее.

Также подчеркивалось, что к критически важным относятся Национальный союз журналистов Украины и ряд других учреждений в сфере ведения Минкульта. По состоянию на февраль 2024 года в списке было 143 позиции. С перечнем приказов можно ознакомиться по ссылке.

В списки попали ГП "Передвижной цирк Украины", Национальный цирк Украины, Государственная цирковая компания, Криворожский, Харьковский, Днепровский, Одесский и Львовский цирки. А также ансамбль "Гуцулия", Национальная опера Украины, Львовская национальная опера, Национальный хор имени Веревки и Национальный симфонический оркестр.

Как и ожидалось, это спровоцировало волну хейта в соцсетях в адрес работников медиа и учреждений культуры.

Одесский цирк уже вышел с официальной позицией. Сообщается, что он признан критически важным, а статус подтверждается ежегодно. Из общего штата на 114 работников на бронирование подали только 6 человек. Без них работа цирка невозможна.

"Это неуважение". Как на хейт реагируют в Минкульте

Волна хейта вокруг темы бронирования возмутила и.о. министра культуры Ростислава Карандеева.

"Это обычное неуважение к людям сферы, которые честно и качественно делают свою работу, примитивная оценка их общественного значения, как и в целом значения культуры в воюющей стране", - заявил он.

По его словам, что касается "Дирекции передвижных цирковых коллективов" нельзя делать выводы только по названию. Поскольку это не уличное шапито, а профессиональный коллектив. И это единственное учреждение, которое дает представления в отдаленных территориальных общинах, жители которых не имеют возможности посещать культурные мероприятия.

Специфика работы коллектива - постоянные гастроли по всей Украине, командировки по 11 месяцев в году, выезды на освобожденные территории, выступления в госпиталях, укрытиях и других неприспособленных помещениях. За минувший год они дали более 1500 спектаклей, которые посетили почти 145 тысяч человек в 17 областях.

По словам Карандеева, обеспечить постоянство и минимальную способность функционирования такого коллектива - обязанность власти. Как и работу других учреждений культуры, которые "ответственно выполняют творческое мобилизационное задание".

Кроме того, он подчеркнул, что на самом деле никаких изменений не было. Порядок бронирования работает с начала полномасштабного вторжения России.

"Новшеств не было. Мы бронировали и бронируем работников театров, музыкальных заведений, цирков без которых работа этих заведений невозможна. Это очень мало людей", - отметил он.

Например, дирекция передвижных цирков забронировала всего 14 человек, то есть менее 10% от всего коллектива. Это 11 артистов самых сложных жанров и еще три технических работника, без участия которых представления просто не проходят. А 8 работников на сегодня находятся в составе Вооруженных сил.

Что касается представителей медиа, то во время войны, когда Россия манипулирует общественным мнением в Украине и за границей, распространяет дезинформацию и откровенную ложь, украинские СМИ являются источником правдивой информации и оплотом нацбезопасности. Поэтому часть работников этой сферы тоже забронирована, добавил Карандеев.

В заявлении министерства говорится, что по всей Украине бронь получили 1150 работников сферы культуры и чуть более 700 медийщиков.

Не только медиа и культура. Кто еще подлежит бронированию

Отметим, сегодня также начали расходиться публикации о бронировании футболистов. Хотя, как и предыдущие, это далеко не новость, просто на нее обратили внимание в связи с обсуждением в соцсетях статуса критически важных организаций.

Согласно приказам Министерства молодежи и спорта, критически важными признали Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) и ряд футбольных клубов премьер-лиги:

"Кривбасс"

СК "Днепр-1"

"Динамо Киев"

"Оболонь"

"Шахтер Донецк"

Также статус предоставлен или подтвержден благотворительному обществу "Шахтер Сошиал", ООО "Шахтер-сервис", региональным организациям физкультурно-спортивного общества "Динамо" и другим предприятиям в сфере Минспорта.

По состоянию на февраль 2024 года всего в этой сфере критически важными на особый периоод определены 36 организаций. До этого в конце 2023-го глава Национального олимпийского комитета (НОК) Вадим Гутцайт говорил, что часть украинских спортсменов и тренеров забронированы. Но забронировать всех возможности нет.

Напомним, еще летом 2022 года сообщалось, что министерства спорта, обороны и экономики будут способствовать бронированию от мобилизации футболистов, официальных представителей и руководителей клубов, работников УАФ, Украинской премьер-лиги (УПЛ) и Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ)

Будет новый порядок? Кабмин готовит "справедливое постановление"

Для того, чтобы обеспечивать защитников Украины, нужны работающие экономика и инфраструктура, заявил премьер Денис Шмыгаль, реагируя на общественный резонанс. Поэтому без бронирования отдельных категорий военнообязанных не обойтись.

На заседании Кабмина он заявил, что оборона остается приоритетом №1, в связи с чем постоянно принимаются решения для усиления Украины. При этом эффективная оборона возможна лишь в синергии фронта и тыла.

"Наши военные защищают Украину на передовой, но для их обеспечения нужна работающая экономика и инфраструктура. Одним из ключевых вопросов в этом направлении является справедливое и рациональное бронирование военнообязанных. Работников предприятий, которые действительно критически важны", - сказал он.

Поэтому Шмыгаль поручил профильным министрам в ближайшее время подать обновленное "справедливое постановление о бронировании". В котором будет определен перечень объектов и предприятий критической инфраструктуры. По его словам, нужны четкие и понятные критерии, чтобы ни у кого не возникало вопросов, почему кто-то имеет право на бронь, а кто-то нет.

Глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев в комментарии РБК-Украина отметил, что работники СМИ и культуры должны иметь либо бронь, либо отсрочку от мобилизации.

"Речь здесь не о марафоне, или цирке, на тему которых все пытаются продемонстрировать остроумие. А о критерии выполнения важной социальной функции", - подчеркнул он.

По его словам, медиа и коллективы культуры играют важную роль в общественной жизни, берегут украинцев, чтобы они "не сошли с ума под давлением" войны. И поэтому бронировать специалистов, без которых невозможна работа медиа или учреждений культуры, необходимо.

Как работает бронирование военнообязанных сейчас

Тема бронирования во время полномасштабной войны России против Украины остается дискуссионной. Поскольку есть запрос на то, чтобы удовлетворить запросы бизнеса, которые жалуется на дефицит кадров, но при этом не навредить процессу мобилизации и набору людей в армию.

Среди прочего, например, предлагалось разрешить бронировать военнообязанных работников за фиксированную денежную ставку, независимо от должностей. В частности, обсуждались суммы в 20 тысяч гривен ежемесячно или налог с зарплаты не ниже 35 тысяч гривен. Однако на данном этапе считается, что данный вопрос раскалывает общество, и война не может стать "делом бедных".

Действующий порядок утвержден постановлением Кабинета министров №76 от 27 января 2023 года. Документ определяет, что критические важные для экономики и жизнедеятельности населения предприятия могут бронировать сотрудников. А также приводится перечень критериев (часть из них сложно назвать четкими), которым эти предприятия должны соответствовать:

сумма налогов, а также сумма ЕСВ должна превышать эквивалент 1,5 млн евро в течение налогового года

сумма поступлений в иностранной валюте, кроме кредитов и ссуд, за год превышает эквивалент 32 млн евро

статус стратегически важного, утвержденный постановлением Кабмина № 83 от 4 марта 2015 года

важное значение для отрасли экономики или удовлетворения потребностей территориальной общины

отсутствие задолженности по уплате ЕСВ

размер средней зарплаты за последний календарный квартал не менее размера средней заработной платы в регионе за IV квартал 2021 года

резидентство в "Дія Сити"

Для признания критически важным достаточно соответствовать трем критериям из списка. А соответствия двум критериям хватит для предприятий топливно-энергетического комплекса, сфер медицины, образования и спорта, телеканалам и радио, а также государственным и коммунальным учреждениям культуры.

Чтобы получить статус, подаются заявки в профильные министерства. Окончательное решение о том, кого из сотрудников можно забронировать, согласовывается с Генеральным штабом и Министерством экономики. Для большей части предприятий разрешается подавать на бронь 50% военнообязанных. В случае обоснованной потребности число может превышать 50%.

Забронированным предоставляется отсрочка от мобилизации, срок которой не может превышать 6 месяцев.

Подробнее о том, как податься, подтвердить наличие брони и в каких случаях ее аннулируют, а также о том, кто и почему не подлежит бронированию, читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Отметим, премьер Шмыгаль в марте говорил о наработке новых подходов с учетом уровня заработной платы, налоговой нагрузки и влияния на экономику. По его словам, эти моменты прорабатываются комплексно и лягут в основу будущей системы бронирования.

По состоянию на прошлый месяц всего в Украине бронь получили около 700 тысяч человек. При этом, по подсчетам правительства, соотношение работников и военных должно быть 8:1. Исходя из этих параметров и готовят справедливые критерии.