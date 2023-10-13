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У Міноборони пояснили, чи можуть "бачити" громадян без реєстру військовозобов'язаних

П'ятниця 13 жовтня 2023 12:27
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У Міноборони пояснили, чи можуть "бачити" громадян без реєстру військовозобов'язаних Фото: у Міноборони України висловилися про реєстр військовозобов'язаних (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В Україні є можливість виявляти громадян, які підлягають мобілізації, навіть якщо вони не оновлювали свої дані у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) та не вказані в електронному реєстрі військовозобов'язаних.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заступницю міністра оборони України Наталю Калмикову в ефірі телемарафону.

Відповідаючи на запитання ведучої про роль Реєстру військовозобов'язаних для зменшення кількості тих, хто намагається уникнути мобілізації, чиновниця зазначила, що держава все одно "тоді зможе бачити" таких громадян.

"Навіть якщо людини не буде в Реєстрі військовозобов'язаних - є інші реєстри, за якими ми у будь-якому разі (виявимо, - Ред.)", - сказала представниця Міноборони.

У цьому контексті вона вказала на "цифровий слід" людей у сучасному світі.

Також заступниця голови МОУ наголосила, що Україну "доведеться захищати кожному з нас".

"Тому краще прийти самому і знайти той підрозділ, в якому хочеш служити та мобілізуватися", - порадила чиновниця.

Електронний реєстр військовозобов'язаних

Нагадаємо, що закон про єдиний електронний реєстр був ухвалений Верховною Радою ще у 2017 році, формально його запустили у березні 2022 року, але без повної бази щодо військовозобов'язаних.

Нещодавно міністр оборони Рустем Умєров зазначив, що сенс Е-реєстру військовозобов'язаних - у повній цифровізації процесів, щоб перевести всю інформацію до digital: від електронного квитка до документів військово-лікарських комісій.

Раніше РБК-Україна писало, що електронний реєстр призовників і військовозобов'язаних має з'явитися найближчим часом, і в жовтні очікуються фінальні кроки щодо його запуску.

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