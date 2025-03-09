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Минобороны сообщило о самых популярных должностях по программе "Контракт 18-24"

Воскресенье 09 марта 2025 14:50
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Минобороны сообщило о самых популярных должностях по программе "Контракт 18-24" Фото: должности снайпера и разведчика лидируют среди добровольцев (GeneralStaffUA)
Автор: Владислава Ткаченко

Министерство обороны Украины сообщило о большом спросе на должности по программе "Контракт 18-24". Первые контрактники уже начали базовую подготовку

Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Мы Украина".

В Министерстве обороны Украины сообщили о популярности по программе "Контракт 18-24" среди добровольцев.

Представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин отметил, что первые добровольцы уже подписали контракт и начали базовую военную подготовку. Среди самых популярных должностей, на которые существует большой запрос, есть должности снайпера и разведчика.

Лазуткин также рассказал об условиях выплат по контракту: первая выплата составляет 200 тысяч гривен, затем добровольцы получают 300 тысяч после прохождения подготовки и начала выполнения боевых задач.

Завершение контракта гарантирует выплату 500 тысяч гривен. Эти стимулы способствуют привлечению новых участников к службе, которая является важной для обороны страны.

"Контракт 18-24"

Президент Владимир Зеленский недавно объявил о разработке Министерством обороны специального контракта для украинцев в возрасте от 18 до 24 лет, подчеркнув, что это не мобилизация, а добровольное контрактное предложение.

Согласно планам, этот "мотивационный контракт" предоставит молодым людям возможность получить бесплатное образование, льготные кредиты на жилье, а также предусматривает единовременную выплату в размере 1 млн гривен.

Первая часть выплаты - 200 тысяч гривен будет предоставлена сразу, остальные средства будут начисляться во время службы, при этом добровольцы будут получать ежемесячное денежное обеспечение до 120 тысяч гривен.

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