Минобороны сообщило о самых популярных должностях по программе "Контракт 18-24"

Министерство обороны Украины сообщило о большом спросе на должности по программе "Контракт 18-24". Первые контрактники уже начали базовую подготовку

Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Мы Украина".

В Министерстве обороны Украины сообщили о популярности по программе "Контракт 18-24" среди добровольцев.

Представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин отметил, что первые добровольцы уже подписали контракт и начали базовую военную подготовку. Среди самых популярных должностей, на которые существует большой запрос, есть должности снайпера и разведчика.

Лазуткин также рассказал об условиях выплат по контракту: первая выплата составляет 200 тысяч гривен, затем добровольцы получают 300 тысяч после прохождения подготовки и начала выполнения боевых задач.

Завершение контракта гарантирует выплату 500 тысяч гривен. Эти стимулы способствуют привлечению новых участников к службе, которая является важной для обороны страны.