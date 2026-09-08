В Минобороны возвращается Гвоздяр, будет отвечать за экспорт и ОПК: что о ней известно

За что будет отвечать замминистра

Направлением ответственности Гвоздяр станет оборонно-промышленный комплекс Украины. Ключевым приоритетом работы остаются потребности фронта - военные должны своевременно и в достаточном количестве получать необходимое украинское вооружение для противодействия российским угрозам в поле боя.

Отдельным фокусом работы Гвоздяр станет экспорт украинских оборонных решений, производство которых превышает потребности фронта. Как утверждают в Минобороны, экспорт может стать инструментом развития взаимовыгодных партнерств с союзниками Украины и привлечения дополнительного финансирования украинской обороны.

Общая задача – сильный ОПК, который обеспечивает фронт необходимым сейчас и создает долгосрочное преимущество для Украины.

Что известно о Гвоздике

Гвоздяр имеет значительный опыт работы с ОПК: она занимала должности заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а также заместителя министра обороны.

Профессиональную карьеру Гвоздяр начала в частном секторе: с октября 2012 по август 2021 возглавляла ООО "Протеже", а с июля 2015 по апрель 2016 работала советницей председателя Луганской военно-гражданской администрации.

В мае 2021 года она присоединилась к Благотворительному фонду Сергея Притулы - сначала как заместительница директора по совместительству, с августа 2021-го по сентябрь 2022 года занимала эту должность уже на постоянной основе. С сентября 2022 по сентябрь 2023 года возглавляла фонд как директор.

Далее ее карьера развивалась в государственном секторе: