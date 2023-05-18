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Минобороны Польши: надеемся, что как минимум наблюдаем конец эпохи Путина

Фото: министр обороны Польши Мариуш Блащак (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российская агрессия подтвердила старую истину - Кремлю нельзя доверять ни в коем случае. В Польше надеются, что сейчас наблюдается как минимум наблюдаемый конец эпохи российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Польши Мариуша Блащака, которого цитирует portalsamorzadowy.pl.

"Империалистические тенденции там еще актуальны и в полной силе. И Польша давно об этом говорит. Мы сигнализировали и предупреждали об угрозе со стороны России. К счастью, Запад и НАТО прошли хорошее испытание решительности", - сказал Блащак.

Он также подчеркнул, что Польша была очень вовлечена в многомерную помощь Украине с началом полномасштабной войны.

На вопрос, когда может закончиться война в Украине, Блащак ответил, что победа Украины должна основываться на ее правах и условиях.

"И их будут решать суверенные власти Украины. И мы будем их в этом поддерживать", - сказал Блащак, добавив, что надеется, "что сейчас наблюдается как минимум конец эпохи Путина".

Напомним, как ожидают в ГУР МО, в России начнутся масштабные процессы, от которых главе Кремля Владимиру Путину не удастся скрыться.

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