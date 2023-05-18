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Міноборони Польщі: сподіваємося, що як мінімум спостерігаємо кінець епохи Путіна

Фото: міністр оборони Польщі Маріуш Блащак (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російська агресія підтвердила стару істину - Кремлю не можна довіряти ні в якому разі. У Польщі сподіваються, що наразі спостерігають як мінімум спостерігаємо кінець епохи російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Польщі Маріуша Блащака, якого цитує portalsamorzadowy.pl.

"Імперіалістичні тенденції там ще актуальні й у повній силі. І Польща давно про це говорить. Ми сигналізували та попереджали про загрозу із боку Росії. На щастя, Захід і НАТО пройшли добре випробування рішучості", - сказав Блащак.

Він також підкреслив, що Польща була дуже залучена до багатовимірної допомоги Україні з початком повномасштабної війни.

На запитання, коли може закінчитися війна в Україні, Блащак відповів, що перемога України має базуватися на її правах і умовах.

"І їх вирішуватиме суверенна влада України. І ми будемо їх у цьому підтримувати", - сказав Блащак, додавши, що сподівається, "що наразі спостерігається як мінімум кінець епохи Путіна".

Нагадаємо, як очікують в ГУР МО, в Росії почнуться масштабні процеси від яких главі Кремля Володимиру Путіну не вдасться сховатися.

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Володимир ПутінПольщаВійна Росії проти України