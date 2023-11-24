RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Минобороны показали работу мобильной огневой группы по вражеским дронам (видео)

Фото: в Минобороны показали работу мобильной огневой группы по вражеским дронам (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские оккупанты этой ночью атаковали Украину тремя дронами-камикадзе. При этом все враждебные цели сбили силы ПВО. В Минобороны показали кадры работы украинских воинов по "Шахедам".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) Министерства обороны Украины.

"Ночная работа мобильной огневой группы. Мы готовимся защищать украинские города и эффективно сбивать вражеские "Шахеды", - отметили в ведомстве.

На видео показана работа 91-го отдельного Ахтырского полка оперативного обеспечения.

Ночная атака РФ 24 ноября

Российские захватчики в ночь на 24 ноября в очередной раз пытались атаковать Украину. Россияне выпустили три дрона-камикадзе типа "Шахед". Все БПЛА были уничтожены воздушными силами.

Военные отмечают, что сегодня ночью противник атаковал тремя ударными беспилотниками с юго-восточного направления. Силы противовоздушной обороны сбили все вражеские дроны.

РФ готовится к атакам

ГУР подтверждает, что Россия накапливает ракеты для повторения массированных ударов. Но, по мнению разведчиков, масштабы обстрелов будут меньше. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что зима будет тяжелой, но Украина лучше подготовлена, чем в прошлом.

При этом энергетики, военные и власти предупреждают, что россияне могут подготовить массированные атаки. Некоторые объекты уже получили удары.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украиныатака дроновПВОВойна России против Украины