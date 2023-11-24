В Минобороны показали работу мобильной огневой группы по вражеским дронам (видео)

"Ночная работа мобильной огневой группы. Мы готовимся защищать украинские города и эффективно сбивать вражеские "Шахеды", - отметили в ведомстве.

На видео показана работа 91-го отдельного Ахтырского полка оперативного обеспечения.

Ночная атака РФ 24 ноября

Российские захватчики в ночь на 24 ноября в очередной раз пытались атаковать Украину. Россияне выпустили три дрона-камикадзе типа "Шахед". Все БПЛА были уничтожены воздушными силами.

Военные отмечают, что сегодня ночью противник атаковал тремя ударными беспилотниками с юго-восточного направления. Силы противовоздушной обороны сбили все вражеские дроны.

РФ готовится к атакам

ГУР подтверждает, что Россия накапливает ракеты для повторения массированных ударов. Но, по мнению разведчиков, масштабы обстрелов будут меньше. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что зима будет тяжелой, но Украина лучше подготовлена, чем в прошлом.

При этом энергетики, военные и власти предупреждают, что россияне могут подготовить массированные атаки. Некоторые объекты уже получили удары.