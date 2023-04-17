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В Минобороны показали новый "наряд" БМП Bradley в Украине

Новина українською →
Понедельник 17 апреля 2023 19:15
В Минобороны показали новый "наряд" БМП Bradley в Украине Фото: в Минобороны показали новый "наряд" БМП Bradley в Украине (twitter.com/DefenceU)
Автор: Иван Носальский

Украина уже наносит новый камуфляж на боевые машины пехоты Bradley, которые передали США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Twitter.

Ведомство обнародовало фото БМП Bradley с новым пиксельным камуфляжем.

В Минобороны показали новый &quot;наряд&quot; БМП Bradley в УкраинеФото: БМП Bradley в Украине (twitter.com/DefenceU)

"БМП Брэдли примеряют новый наряд", - сказано в сообщении Минобороны.

Стоит заметить, что наиболее распространенный камуфляж для таких боевых машин пехоты - песчаный.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что США планируют новые поставки БМП Bradley и танков Abrams в Украину.

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