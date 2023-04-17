В Минобороны показали новый "наряд" БМП Bradley в Украине

Украина уже наносит новый камуфляж на боевые машины пехоты Bradley, которые передали США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Twitter .

Стоит заметить, что наиболее распространенный камуфляж для таких боевых машин пехоты - песчаный.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что США планируют новые поставки БМП Bradley и танков Abrams в Украину.

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