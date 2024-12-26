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Минобороны начало тестировать передвижной пункт управления подразделениями дронов

Четверг 26 декабря 2024 18:56
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Минобороны начало тестировать передвижной пункт управления подразделениями дронов Фото: Минобороны начало тестировать передвижной пункт управления подразделениями дронов (mod.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Министерство обороны Украины совместно с украинским производителем начали тестирование пункта управления подразделениями, оснащенными беспилотниками. Он должен работать как в стационарных условиях, так и во время движения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Отмечается, что среди требований Минобороны к пункту управления - максимальная автономность, оснащение современными средствами связи и РЭБ.

Новый образец техники должен обеспечивать управление подразделениями беспилотных систем при любых погодных условиях как в стационарных условиях, так и во время движения.

Кабина пункта будет оснащена автоматизированными рабочими местами с интерактивной панелью. У командира будет возможность быстро анализировать ситуацию и оперативно принимать решения при управлении подразделениями, что повысит эффективность их применения.

Базой для этой инновационной разработки планируется специализированное транспортное средство повышенной проходимости. Полноприводное авто должно решить задачу достаточной маневренности и движения пункта управления по бездорожью.

Первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк отметил, что беспилотные подразделения значительно масштабировались и нуждаются в специализированных средствах боевого управления.

"Отечественные оружейники предложили техническое решение на этот запрос. Новый образец техники пройдет испытания, его оценят командиры боевых подразделений. Если разработка будет отвечать требованиям - кодифицируем и она сможет пойти в серийное производство. Мы должны технологически превосходить врага", - добавил он.

Напомним, ранее мы сообщали, что отечественный беспилотный авиационный комплекс "Щедрик" официально допустили к поставке в подразделения Сил обороны Украины.

Также недавно в Украине завершились испытания дронов с оптоволоконной связью.

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