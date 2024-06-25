Минобороны не поддерживает увеличение срока обновления данных для военнообязанных

Министерство обороны Украины не поддерживает увеличение срока обновления военно-учетных данных для военнообязанных с 60 до 150 дней.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

"Министерство обороны Украины не поддерживает увеличение сроков обновления данных в ТЦК для военнообязанных с 60 до 150 дней", - сказал Лазуткин.

По его словам, инициативы и дискуссии подобного рода постоянно обсуждаются и рассматриваются на уровне консультаций.

Однако, как отметил спикер Минобороны, по состоянию на сегодняшний день, согласно действующему законодательству, крайней датой обновления данных для военнообязанных остается в силе дата 16 июля 2024 года.