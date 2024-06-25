ua en ru
Вт, 25 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Міноборони не підтримує збільшення терміну оновлення даних для військовозобов’язаних

Україна, Вівторок 25 червня 2024 17:25
UA EN RU
Міноборони не підтримує збільшення терміну оновлення даних для військовозобов’язаних Фото: Міноборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова, Уляна Безпалько

Міністерство оборони України не підтримує збільшення терміну оновлення військово-облікових даних для військовозобов’язаних з 60 до 150 днів.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

"Міністерство оборони України не підтримує збільшення термінів оновлення даних у ТЦК для військовозобов’язаних з 60 до 150 днів", - сказав Лазуткін.

За його словами, ініціативи та дискусії такого роду постійно обговорюються і розглядаються на рівні консультацій.

Однак, як зазначив речник Міноборони, станом на сьогодні, згідно з чинним законодавством, крайньою датою оновлення даних для військовозобовʼязаних залишається чинною дата 16 липня 2024 року.

Що передувало

Сьогодні народний депутат Володимир Ар’єв повідомив, що Міністерство оборони України підтримало законопроєкт про продовження ще на 90 днів терміну оновлення даних військовозобов’язаними.

Законопроєкт №11305 передбачає, що загальний термін оновлення військово-облікової інформації становитиме не 60, а 150 днів.

Оновлення даних

Нагадаємо, згідно з новим законом про мобілізацію, усі військовозобов'язані повинні оновити свої дані протягом 60 днів після 18 травня. Це можна зробити через додаток "Резерв+", у ТЦК або ЦНАПі.

Раніше член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що у фракції партії "Слуга народу" не бачать підстав для збільшення термін оновлення даних.

У Верховній раді також повідомили, що не планують продовжувати термін оновлення даних для військовозобов’язаних.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України Мобілізація в Україні
NEWS
ЄСПЛ визнав Росію винною у порушенні прав людини у Криму
ЄСПЛ визнав Росію винною у порушенні прав людини у Криму
DAILY
Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України
Роман КотЖурналіст РБК-Україна Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України