Міноборони не підтримує збільшення терміну оновлення даних для військовозобов’язаних

Міністерство оборони України не підтримує збільшення терміну оновлення військово-облікових даних для військовозобов’язаних з 60 до 150 днів.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

"Міністерство оборони України не підтримує збільшення термінів оновлення даних у ТЦК для військовозобов’язаних з 60 до 150 днів", - сказав Лазуткін.

За його словами, ініціативи та дискусії такого роду постійно обговорюються і розглядаються на рівні консультацій.

Однак, як зазначив речник Міноборони, станом на сьогодні, згідно з чинним законодавством, крайньою датою оновлення даних для військовозобовʼязаних залишається чинною дата 16 липня 2024 року.