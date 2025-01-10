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Минобороны проверило обеспечение бригад на востоке

Пятница 10 января 2025 13:35
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Минобороны проверило обеспечение бригад на востоке Иллюстративное фото: Минобороны проверило обеспечение бригад на востоке (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Министерство обороны провело проверку обеспечения бригады на восточном фронте Украины. Дополнительное внимание будет сосредоточено на обеспечении военной техникой и решении других отдельных проблемных вопросов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В ведомстве рассказали, что проверку осуществил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков во время рабочей поездки на восточное направление фронта. В результате были приняты оперативные решения по обеспечению подразделений боеприпасами и другими средствами поражения для эффективного ведения боя и отражения штурмов российских захватчиков.

"Мы проверили обеспечение на фронте. Длинная цепь донесения информации о потребностях "по команде" не работает - ведь теряем драгоценное время. Выявленные проблемы "закрыли" сразу. Верю, что это будет сигналом и примером - если возникают проблемы, то министерство готово включаться и решать", - рассказал Клименков.

Также проверка установила, что военнослужащие должным образом обеспечены питанием, одеждой и средствами индивидуальной защиты благодаря сформированным необходимым запасам.

Стоит напомнить, что ранее мы писали о том, что Главная инспекция Минобороны проведет комплексный анализ командования Сухопутных войск ВСУ. Будет оценена эффективность управленческих процессов.

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