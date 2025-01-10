Міноборони перевірило забезпечення бригад на сході

Міністерство оборони провело перевірку забезпечення бригади на східному фронті України. Додаткову увагу буде зосереджено на забезпеченні військовою технікою та вирішенні інших окремих проблемних питань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

У відомстві розповіли, що перевірку здійснив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков під час робочої поїздки на східний напрямок фронту. У результаті були ухвалені оперативні рішення щодо забезпечення підрозділів боєприпасами та іншими засобами ураження для ефективного ведення бою та відбиття штурмів російських загарбників.

"Ми перевірили забезпечення на фронті. Довгий ланцюг донесення інформації про потреби "по команді" не працює - адже втрачаємо дорогоцінний час. Виявлені проблеми "закрили" одразу. Вірю, що це буде сигналом і прикладом - якщо виникають проблеми, то міністерство готове включатися і вирішувати", - розповів Кліменков.

Також перевірка встановила, що військовослужбовці належно забезпечені харчуванням, одягом та засобами індивідуального захисту завдяки сформованим необхідним запасам.

Варто нагадати, що раніше ми писали про те, що Головна інспекція Міноборони проведе комплексний аналіз командування Сухопутних військ ЗСУ. Буде оцінено ефективність управлінських процесів.