Минобороны проверило склад Медицинских сил: тысячи аптечек нужно перекомплектовывать

Как сообщается, на складах хранят около десяти видов аптечек, большинство из которых переданы как благотворительная помощь. Они по-разному укомплектованы, а их составляющие отличаются по качеству.

"Среди аптечек есть отвечающие потребностям военных. Но есть и аптечки укомплектованы, например, некачественными турникетами, которые нельзя использовать. Сейчас перед нами стоит задача - перекомплектовать имеющиеся аптечки так, чтобы их можно было использовать в войсках. Качественных составляющих для этого достаточно", - рассказала Калмыкова.

При этом она отметила, что это временное решение.

"Мы должны использовать имеющийся ресурс для того, чтобы оперативно закрыть потребности. Однако в дальнейшем мы ориентируемся на закупку качественного медицинского имущества по стандартам стран НАТО. Это произойдет в ближайшее время. Ведь речь идет о самом ценном - жизни и здоровье военных", - подчеркнула замминистра.

Проверки Минобороны

Напомним, ранее Минобороны провело внутренний аудит около сорока воинских частей. Тогда было установлено, что в Украине было выплачено более 123 млн гривен боевых выплат гражданам, не участвовавшим в боевых действиях.

Также аудит Минобороны проводил проверку тендера по закупке обложек папок личных дел. Тогда цену в 351 гривну одной признали завышенной.

Кроме того, в одной из воинских частей Житомирской области были найдены платы с золотом и серебром на 65 млн гривен, которые не стояли на учете.