Минобороны: о паритете с Россией в вооружении говорить рано, однако работаем над этим

Сегодня говорить о паритете в вооружении России и Украины пока рано. Впрочем, этот вопрос уже решается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Ивана Гаврилюка в эфире телемарафона.

"Мы над этим (паритетом в вооружении, - ред.) работаем. В соответствии с задачами, определенными Верховным главнокомандующим на 2024 год, мы принимаем все меры, как Министерство обороны Украины совместно с Министерством стратегических отраслей промышленности по наращиванию нашего оборонно промышленного комплекса и увеличение в разы производства ракет, боеприпасов, вооружения и военной техники", - рассказал Гаврилюк.

По словам заместителя министра обороны, главное внимание сегодня уделено производству средств противовоздушной обороны. Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности разработан порядок поставки данного вооружения и техники для усиления возможностей нашей армии.

Также на вооружение принимаются и новые образцы, в частности собственного производства. Речь идет о, например, переносных зенитно-ракетных комплексах, а также системах противовоздушной обороны с дальностью более 100 километров.

Как напомнил Гаврилюк, была упрощена нормативно-правовая база, позволяющая принять на вооружение новый образец вооружения или техники в течение менее чем 20 суток.

"Весь бюджет, который выделяется в этом году на Силы обороны, будет практически весь направлен на оборонно промышленный комплекс", - добавил Гаврилюк.

Производство оружия в Украине

Украина постепенно наращивает свое производство оружия после начала полномасштабного вторжения Российской Федерации.

Как отмечал недавно министр по вопросам стратегической промышленности Александр Камышин, сильно выросло производство боеприпасов, но этого до сих пор не хватает для того, чтобы покрыть все потребности.

Также Украина увеличивает производство дронов. Недавно глава Минстратегпрома рассказывал, что до конца года наша страна хочет производить десятки тысяч беспилотников ежемесячно.

В частности, украинские специалисты приступили к серийному производству аналогов иранских дронов-камикадзе "Шахед".