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Применение ядерного оружия в Украине недопустимо, - Си Цзиньпин

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Китай, Вторник 15 ноября 2022 03:20
Применение ядерного оружия в Украине недопустимо, - Си Цзиньпин Фото: Джо Байден, президент Соединенных Штатов Америки, а также Си Цзиньпин, глава КНР (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Председатель КНР Си Цзиньпин, обсуждая ситуацию в Украине на встрече с президентом США Джо Байденом в Индонезии, заявил о недопустимости применения ядерного оружия и ведения ядерной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

До это в Белом доме сообщили, что лидеры двух стран обменялись мнениями по ключевым региональным и глобальным вызовам.

Президент Байден поднял вопросы жестокой войны России против Украины и безответственных угроз России использования ядерного оружия.

Президент Байден и президент Си подтвердили свое согласие с тем, что ядерная война никогда не должна вестись и никогда не может быть выиграна, и подчеркнули свое неприятие использования или угрозы применения ядерного оружия в Украине.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что президент США Джо Байден впервые встретился с лидером Китая Си Цзиньпиным с момента вступления в должность накануне саммита G20 на Бали.

Также ранее мы писали, что президент США Джо Байден и китайский лидер Си Цзиньпин договорились, что госсекретарь Энтони Блинкен посетит Китай . Он продолжит диалог между странами.

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