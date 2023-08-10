Минобороны Германии хочет улучшить борьбу со шпионажем на фоне российской угрозы

Чиновник напомнил о вчерашнем задержании сотрудника Федерального управления техники, информационных технологий и использования Бундесвера, которого подозревают в работе на Россию. По его словам, это успех для Германии в области борьбы со шпионажем.

Писториус отметил, что в Германии необходимо укрепить службу военной контрразведки.

"Во времена российской захватнической войны против Украины мы должны адаптироваться к растущей гибридной угрозе и продолжать расширять нашу контрразведку в тесном сотрудничестве с нашими европейскими и международными партнерами", - подчеркнул он.

Шпионы РФ в Германии

Напомним, еще в конце прошлого года немецкие правоохранители задержали сотрудника Федеральной разведывательной службы. Он мог передавать России секретную информацию.

При этом недавно в СМИ появилась информация, что Россия сотрудничает с праворадикальной немецкой партией "Альтернатива для Германии" и пытается добиться от нее срыва поставок оружия в Украину.

Также журналисты писали, что на территории ФРГ действует ряд агентов России. Они пытаются настроить страну против помощи Украине.