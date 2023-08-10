RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Минобороны Германии хочет улучшить борьбу со шпионажем на фоне российской угрозы

Фото: Борис Писториус, глава Минобороны Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Германии необходимо расширять меры для борьбы со шпионажем, поскольку со стороны России возникают гибридные угрозы.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

Чиновник напомнил о вчерашнем задержании сотрудника Федерального управления техники, информационных технологий и использования Бундесвера, которого подозревают в работе на Россию. По его словам, это успех для Германии в области борьбы со шпионажем. 

Писториус отметил, что в Германии необходимо укрепить службу военной контрразведки. 

"Во времена российской захватнической войны против Украины мы должны адаптироваться к растущей гибридной угрозе и продолжать расширять нашу контрразведку в тесном сотрудничестве с нашими европейскими и международными партнерами", - подчеркнул он.

Шпионы РФ в Германии

Напомним, еще в конце прошлого года немецкие правоохранители задержали сотрудника Федеральной разведывательной службы. Он мог передавать России секретную информацию

При этом недавно в СМИ появилась информация, что Россия сотрудничает с праворадикальной немецкой партией "Альтернатива для Германии" и пытается добиться от нее срыва поставок оружия в Украину.

Также журналисты писали, что на территории ФРГ действует ряд агентов России. Они пытаются настроить страну против помощи Украине

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияГерманияВойна России против Украины