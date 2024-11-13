Германия до конца года передаст Украине шестую систему IRIS-T
Шестая из запланированных систем ПВО IRIS-T от Германии поступит в Украину. Это произойдет до конца этого года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом.
Зеленский поблагодарил за всю значительную военную поддержку со стороны ФРГ и ее лидерство в объединении усилий партнеров для помощи Украине.
"Президент Украины и канцлер Германии обсудили продолжение оборонного сотрудничества. Олаф Шольц сообщил, что шестая из запланированных систем ПВО IRIS-T поступит в Украину до конца этого года. Уделили внимание и объемам поставок систем противовоздушной обороны на следующий год и возможной дополнительной помощи средствам Германии", - говорилось в заявлении.
Кроме того, во время разговора лидеры сфокусировались на том, какие усилия еще нужны для лучшей оборонной и политической поддержки Украины, а также скоординировали совместные шаги на ближайшее время.
Более того, Зеленский подчеркнул, что украинское видение справедливого и длительного мира должно быть представлено на встрече G20 в Бразилии, и поблагодарил за то, что в этом Украина может рассчитывать на Германию.
Заметим, что ранее сегодня глава МИД Украины Андрей Сибига напомнил, что у Украины есть позиция по достижению справедливого мира.
Напомним, что IRIS-T - зенитный ракетный комплекс среднего радиуса действия немецкого производства. Это одна из самых современных систем ПВО в Германии. Комплекс предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотников и крылатых ракет.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал передачу Украине еще 17 систем IRIS-T к семи уже получившим ВСУ.
Детальнее о том, как украинские военные могут применить дополнительные IRIS-T - в материале РБК-Украина.
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