В Минобороны назвали три условия, когда военным нужно проходить ВВК

Изменения в военно-врачебных комиссиях

Ранее Кабмин принял решение о введении электронного документооборота во время и после прохождения военно-врачебной комиссии. Также в Украине изменили порядок прохождения ВВК.

Напомним, что в Украине отменяют статус "ограниченно пригодный" к военной службе. Военнообязанным, которые были признаны ограниченно пригодными, нужно будет по-новому пройти ВВК.

Как рассказали в Минобороны, после прохождения ВВК мужчин будут признавать лишь "пригодными" или "непригодными" к военной службе.

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