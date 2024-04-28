У Міноборони назвали три умови, коли військовим потрібно проходити ВЛК

Зміни у військово-лікарських комісіях

Раніше Кабмін ухвалив рішення про введення електронного документообігу під час та після проходження військово-лікарської комісії. Також в Україні змінили порядок проходження ВЛК.

Нагадаємо, що в Україні скасовують статус "обмежено придатний" до військової служби. Військовозобов'язаним, яких було визнано обмежено придатними, потрібно буде по-новому пройти ВЛК.

Як розповіли у Міноборони після проходження ВЛК чоловіків будуть визнавати лише "придатними" або "не придатними" до військової служби.

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