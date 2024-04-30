Более 1200 оккупантов и 39 ББМ. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на утро вторника, 30 апреля, составляют 1250 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 468 720 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 39 ББМ и 33 автомобиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СтратКома ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.04.24 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте

По данным института изучения войны (ISW), изменений линии фронта не наблюдается, в том числе под Часовым Яром. Российским войскам удалось продвинуться только к востоку от Красногоровки.

В Украине на фронте в течение суток произошло 115 боевых столкновений. Авиация Сил обороны ударила по 5 районам сосредоточения личного состава противника.

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