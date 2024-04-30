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Более 1200 оккупантов и 39 ББМ. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Вторник 30 апреля 2024 07:49
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Более 1200 оккупантов и 39 ББМ. Генштаб обновил потери РФ в Украине Фото: Генштаб обновил потери РФ в Украине (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Потери России в войне в Украине на утро вторника, 30 апреля, составляют 1250 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 468 720 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 39 ББМ и 33 автомобиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СтратКома ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.04.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 468 720 (+1250) человек ликвидировано;
  • танков - 7307 (+22) ед.;
  • боевых бронированных машин - 14 046 (+39) ед.;
  • артиллерийских систем - 12 011 (+26) ед.;
  • РСЗО - 1053 (+2) ед.;
  • средства ПВО - 779 (+1) ед.;
  • самолетов - 348 ед.;
  • вертолетов - 325 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9531 (+3) ед.;
  • крылатые ракеты - 2124 ед.;
  • корабли/катера - 26 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 16 142 (+33) ед.;
  • специальная техника - 1977 (+3) ед.

Более 1200 оккупантов и 39 ББМ. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Ситуация на фронте

По данным института изучения войны (ISW), изменений линии фронта не наблюдается, в том числе под Часовым Яром. Российским войскам удалось продвинуться только к востоку от Красногоровки.

В Украине на фронте в течение суток произошло 115 боевых столкновений. Авиация Сил обороны ударила по 5 районам сосредоточения личного состава противника.

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