В Минобороны напомнили о дедлайне упрощенного возвращения после СЗЧ

До завершения программы упрощенного возвращения на службу после СЗЧ осталось чуть больше полутора месяцев. Минобороны объяснило, кто может ею воспользоваться и как подать рапорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

Военнослужащие, отвечающие определенным условиям, могут подать рапорт до 20 сентября 2026 включительно. В Минобороны напомнили, что упрощенная процедура доступна военнослужащим, у которых факт СЗЧ был зафиксирован до 12 июня 2026 включительно.

Программа распространяется на военнослужащих:

Вооруженных сил Украины;

Национальная гвардия Украины;

Государственная специальная служба транспорта.

После 20 сентября 2026 воспользоваться этой программой уже будет невозможно.

Какие возможности дает программа

В рамках упрощенного возвращения военнослужащий может самостоятельно выбрать новую воинскую часть из специального перечня внутри своей структуры.

Также можно:

указать желаемое направление службы, предыдущий опыт и навыки;

прибыть непосредственно в новую воинскую часть без прохождения через ВСП или батальоны резерва;

после зачисления восстановить денежное, продовольственное и другие виды довольствия;

получить сопровождение контакт-центра Минобороны по номеру 1519 на всех этапах возврата.

Кроме того, в течение шести месяцев после зачисления военнослужащего не могут перевести в другую воинскую часть без его письменного согласия.

Доступны более 70 подразделов

В Министерстве обороны сообщили, что для возвращения открыто более 70 подразделений ВСУ, Нацгвардии и Государственной специальной службы транспорта.

Среди них - механизированные, штурмовые, десантные, артиллерийские, беспилотные и другие подразделения, нуждающиеся военнослужащих с различными военными специальностями, опытом и навыками.

В то же время в Минобороны предупредили, что количество должностей по отдельным направлениям ограничено, поэтому рекомендуют не откладывать представление рапорта.

Как подать рапорт

Подать рапорт на возврат можно одним из трех способов:

через приложение " Армия+" ;

непосредственно в воинскую часть (для военнослужащих ВСУ и ГОСТ);

через 1-й или 2-й центр рекрутинга ВСУ (для военнослужащих ВСУ).

После подачи документа с военнослужащим свяжутся рекрутеры. При рассмотрении будут учитываться предыдущий опыт, военная специальность, пожелания по службе и потребности избранного подразделения.

С подробными условиями программы и перечнем подразделов можно ознакомиться на сайте.