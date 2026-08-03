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В Минобороны напомнили о дедлайне упрощенного возвращения после СЗЧ

07:21 03.08.2026 Пн
2 мин
Сколько дней осталось на упрощенный возврат в службу после СЗЧ?
aimg Филипп Бойко
В Минобороны напомнили о дедлайне упрощенного возвращения после СЗЧ Фото: шеврон ВСУ (Getty Images)
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До завершения программы упрощенного возвращения на службу после СЗЧ осталось чуть больше полутора месяцев. Минобороны объяснило, кто может ею воспользоваться и как подать рапорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Военнослужащие, отвечающие определенным условиям, могут подать рапорт до 20 сентября 2026 включительно. В Минобороны напомнили, что упрощенная процедура доступна военнослужащим, у которых факт СЗЧ был зафиксирован до 12 июня 2026 включительно.

Программа распространяется на военнослужащих:

  • Вооруженных сил Украины;

  • Национальная гвардия Украины;

  • Государственная специальная служба транспорта.

После 20 сентября 2026 воспользоваться этой программой уже будет невозможно.

Какие возможности дает программа

В рамках упрощенного возвращения военнослужащий может самостоятельно выбрать новую воинскую часть из специального перечня внутри своей структуры.

Также можно:

  • указать желаемое направление службы, предыдущий опыт и навыки;

  • прибыть непосредственно в новую воинскую часть без прохождения через ВСП или батальоны резерва;

  • после зачисления восстановить денежное, продовольственное и другие виды довольствия;

  • получить сопровождение контакт-центра Минобороны по номеру 1519 на всех этапах возврата.

Кроме того, в течение шести месяцев после зачисления военнослужащего не могут перевести в другую воинскую часть без его письменного согласия.

Доступны более 70 подразделов

В Министерстве обороны сообщили, что для возвращения открыто более 70 подразделений ВСУ, Нацгвардии и Государственной специальной службы транспорта.

Среди них - механизированные, штурмовые, десантные, артиллерийские, беспилотные и другие подразделения, нуждающиеся военнослужащих с различными военными специальностями, опытом и навыками.

В то же время в Минобороны предупредили, что количество должностей по отдельным направлениям ограничено, поэтому рекомендуют не откладывать представление рапорта.

Как подать рапорт

Подать рапорт на возврат можно одним из трех способов:

  • через приложение "Армия+" ;

  • непосредственно в воинскую часть (для военнослужащих ВСУ и ГОСТ);

  • через 1-й или 2-й центр рекрутинга ВСУ (для военнослужащих ВСУ).

После подачи документа с военнослужащим свяжутся рекрутеры. При рассмотрении будут учитываться предыдущий опыт, военная специальность, пожелания по службе и потребности избранного подразделения.

С подробными условиями программы и перечнем подразделов можно ознакомиться на сайте.

Контекст новости

Напомним, ранее Кабинет министров Украины принял постановление №767 о запуске экспериментального проекта, согласно которому военным в СЗЧ дали 100 дней на "скорое" возвращение в армию.

Также РБК-Украина писало, как вернуться с СЗЧ по упрощенной процедуре через 1 центр рекрутинга Сухопутных войск. Этот механизм позволяет самостоятельно выбрать новую часть согласованного перечня и гарантирует защиту от перевода в другие подразделения в течение следующих 6 месяцев без личного согласия военнослужащего.

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