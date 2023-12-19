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Минобороны о мобилизации: в войсках будут служить не только те, кто сам хочет

Фото: в Минобороны заявили, что в армии будут служить не только те, кто сам хочет (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине на службу в армии попадут не только те, кто сам этого хочет. Это необходимо в условиях полномасштабной войны с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника управления прессы и информации Министерства обороны Украины Иллариона Павлюка в эфире телемарафона.

Он отметил, что в Украине ничего не изменяется в вопросе подходов мобилизации или правовых оснований для вручений повесток. Гражданам должны сообщить, что они нужны для защиты страны или о необходимости обновить свои данные. 

"Я понимаю, что могут быть эмоции, но не вижу тотальной неготовности украинцев защищать свою страну. Есть огромное количество людей, которые не просто молча, а с честью, несмотря на свои личные обстоятельства, страхи выполняют свой долг и идут защищать Украину", - добавил Павлюк. 

Он отметил, что все должно происходить в рамках закона, а закон позволяет вручать повестки в разных публичных местах. 

"С другой стороны, мы должны осознавать, к сожалению, война продолжается, к сожалению, в войсках будут служить не только те, кто сам этого хочет, но и те, кому выпала такая судьба и такая честь. Это тяжелая ноша, но это честь", - уточнил Павлюк. 

Мобилизация в Украине

Напомним, мобилизацию в Украине объявили после начала полномасштабного вторжения российских оккупантов. 

Сейчас порядок ее проведения хотят усовершенствовать. В частности, депутат готовят соответствующий законопроект с изменениями в проведении мобилизации. 

Более детально о законопроекте можете узнать в материале РБК-Украина

 

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