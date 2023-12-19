UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Міноборони про мобілізацію: у війську будуть служити не тільки ті, хто сам хоче

Фото: у Міноборони заявили, що в армії служитимуть не лише ті, хто сам хоче (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні на службу до армії потраплять не лише ті, хто сам цього хоче. Це необхідно за умов повномасштабної війни з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника управління преси та інформації Міністерства оборони України Іларіона Павлюка в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що в Україні нічого не змінюється у питанні підходів мобілізації чи правових підстав для вручення повісток. Громадянам мають повідомити, що вони потрібні для захисту країни чи про необхідность оновити свої дані.

"Я розумію, що можуть бути емоції, але не бачу тотальної неготовності українців захищати свою країну. Є величезна кількість людей, які не просто мовчки, а з честю, незважаючи на свої особисті обставини, страхи виконують свій обов'язок та йдуть захищати Україну", - додав Павлюк.

Він зазначив, що все має відбуватися у рамках закону, а закон дозволяє вручати повістки у різних публічних місцях.

"З іншого боку, ми повинні усвідомлювати, на жаль, війна триває, на жаль, в армії служитимуть не тільки ті, хто сам цього хоче, а й ті, кому випала така доля та така честь. Це важка ноша, але це честь", - уточнив Павлюк.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, мобілізацію в Україні оголосили після початку повномасштабного вторгнення російських окупантів.

Наразі порядок її проведення хочуть удосконалити. Зокрема, депутат готують відповідний законопроект із змінами у проведенні мобілізації.

Більш детально про законопроект можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони УкраїниПризов до арміїВійна Росії проти УкраїниМобілізація в Україні