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Минобороны Литвы: важно инвестировать не только в свою оборону, но и в поддержку Украины

Архивное фото: министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Литве важно инвестировать не только в национальную оборону, но и увеличивать поддержку, оказываемую Украине.

Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Не все в обществе осознают угрозу Литве

"Видимо, часть общества все-таки не чувствует дыхания угрозы. Это неправильно, потому что, рассматривая угрозы в перспективе, которые могут измениться, нам необходимо наращивать наши возможности в течение определенного периода времени", - заявил он.

По его словам, если начать строить и создавать все это только перед лицом реальной угрозы, то будет просто поздно.

Помощь Украине нужно увеличивать

По его мнению, Литве важно инвестировать не только в национальную оборону, но и увеличивать поддержку, оказываемую Украине.

"Пока Украина держит фронт, кажется, что все находится где-то далеко, за тысячу километров, и, возможно, это касается нас, но не совсем напрямую", - считает министр.

Он напомнил, что страны обсуждают выделение 0,25% ВВП на поддержку Украины. Министр уверяет, что это увеличило бы текущую поддержку со стороны Литвы в полтора раза, но для этого тоже нужен ресурс.

Призывы к увеличению помощи Украине

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что европейская помощь Украине не должна зависеть только от Германии. Другим странам также нужно усилить поддержку.

Также Анушаускас говорил, что в ближайшее время Украине могут быть предоставлены новые виды поддержки. Это может быть не обязательно оружие.

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко сказал, что Канберре необходимо изменить подход к помощи Украине и предоставить ей танки Abrams, а также деньги.

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