Минобороны Литвы: важно инвестировать не только в свою оборону, но и в поддержку Украины

Литве важно инвестировать не только в национальную оборону, но и увеличивать поддержку, оказываемую Украине.
Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
"Видимо, часть общества все-таки не чувствует дыхания угрозы. Это неправильно, потому что, рассматривая угрозы в перспективе, которые могут измениться, нам необходимо наращивать наши возможности в течение определенного периода времени", - заявил он.
По его словам, если начать строить и создавать все это только перед лицом реальной угрозы, то будет просто поздно.
По его мнению, Литве важно инвестировать не только в национальную оборону, но и увеличивать поддержку, оказываемую Украине.
"Пока Украина держит фронт, кажется, что все находится где-то далеко, за тысячу километров, и, возможно, это касается нас, но не совсем напрямую", - считает министр.
Он напомнил, что страны обсуждают выделение 0,25% ВВП на поддержку Украины. Министр уверяет, что это увеличило бы текущую поддержку со стороны Литвы в полтора раза, но для этого тоже нужен ресурс.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что европейская помощь Украине не должна зависеть только от Германии. Другим странам также нужно усилить поддержку.
Также Анушаускас говорил, что в ближайшее время Украине могут быть предоставлены новые виды поддержки. Это может быть не обязательно оружие.
Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко сказал, что Канберре необходимо изменить подход к помощи Украине и предоставить ей танки Abrams, а также деньги.
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