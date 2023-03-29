В Минобороны Испании подтвердили новые сроки отправки Leopard 2 в Украину

По ее словам, танки, которые уже были отремонтированы, сейчас проходят испытания в Кордове на юге Испании.

Министр подчеркнула, что еще четыре обещанных Украине Leopard 2 будут отремонтированы и переданы в ближайшем будущем.

"Отправка этих танков позволит Испании продолжать помогать украинскому народу, чтобы он мог защитить себя от абсолютно несправедливого нападения. Эта поддержка крайне важна для Украины", - отметила глава Минобороны.

В CNN отмечают, что до этого Испания планировала совершить первые поставки танков до конца этой недели.