У Міноборони Іспанії підтвердили нові терміни відправки Leopard 2 в Україну

За її словами, танки, які вже були відремонтовані, наразі проходять випробування у Кордові на півдні Іспанії.

Міністр підкреслила, що ще чотири обіцяні Україні Leopard 2 будуть відремонтовані та передані в найближчому майбутньому.

"Відправлення цих танків дозволить Іспанії продовжувати допомагати українському народу, щоб він міг захистити себе від абсолютно несправедливого нападу. Ця підтримка є вкрай важливою для України", - зазначила голова Міноборони.

У CNN зазначають, що до цього Іспанія планувала здійснити перші постачання танків до кінця цього тижня.