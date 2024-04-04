Минобороны об интеграции в НАТО: с начала года принято более 50 стандартов

Украина продолжает работать над внедрением стандартов НАТО. С начала года внедрено уже более 50 военных стандартов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"Минобороны в рамках сотрудничества с НАТО продолжает повышение эффективности Вооруженных Сил Украины!", - подчеркнули в министерстве.



С этой целью, по словам Минобороны, с начала 2024 принято более 50 военных стандартов. Речь идет, в частности, о военные стандарты по эксплуатации вооружения и военной техники,

безопасности хранения боеприпасов и взрывчатых веществ,

управление войсками. Также приняты 2 национальных стандарта системы управления жизненным циклом ВВТ.



"Введение стандартов НАТО входит в план приоритетных действий правительства на 2024 год. По пакету Целей партнерства с НАТО Украина планирует к 2025 году принять 219 стандартов, из которых уже введено 190 (из них 128 - в инициативном порядке)", - отметил замминистра обороны Украина Иван Гаврилюк.



До конца 2024 года Министерство обороны планирует принять еще около 40 стандартов, рекомендованных Североатлантическим союзом.