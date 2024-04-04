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Минобороны об интеграции в НАТО: с начала года принято более 50 стандартов

Украина, Четверг 04 апреля 2024 22:24
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Минобороны об интеграции в НАТО: с начала года принято более 50 стандартов Фото: Минобороны об интеграции Украины в НАТО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украина продолжает работать над внедрением стандартов НАТО. С начала года внедрено уже более 50 военных стандартов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"Минобороны в рамках сотрудничества с НАТО продолжает повышение эффективности Вооруженных Сил Украины!", - подчеркнули в министерстве.

С этой целью, по словам Минобороны, с начала 2024 принято более 50 военных стандартов. Речь идет, в частности, о

  • военные стандарты по эксплуатации вооружения и военной техники,
  • безопасности хранения боеприпасов и взрывчатых веществ,
  • управление войсками.

Также приняты 2 национальных стандарта системы управления жизненным циклом ВВТ.

"Введение стандартов НАТО входит в план приоритетных действий правительства на 2024 год. По пакету Целей партнерства с НАТО Украина планирует к 2025 году принять 219 стандартов, из которых уже введено 190 (из них 128 - в инициативном порядке)", - отметил замминистра обороны Украина Иван Гаврилюк.

До конца 2024 года Министерство обороны планирует принять еще около 40 стандартов, рекомендованных Североатлантическим союзом.

Путь Украины в НАТО

Напомним, что 30 сентября 2022 года стало известно, что Украина подает заявку на вступление в НАТО по ускоренному порядку. Украина ожидала получить приглашение во время летнего саммита в Вильнюсе, но этого не произошло.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что Украина не сможет присоединиться к Альянсу, пока не закончатся активные боевые действия.

В конце ноября 2023 г. Киев получил от НАТО рекомендации по вступлению. Это произошло по итогам Совета Украина-НАТО, заседание которого прошло в Брюсселе 29 ноября.

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