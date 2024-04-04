Міноборони про інтеграцію до НАТО: з початку року прийнято понад 50 стандартів

Україна продовжує працювати над запровадженням стандартів НАТО. З початку року впроваджено вже понад 50 військових стандартів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

"Міноборони в рамках співпраці з НАТО продовжує підвищення ефективності Збройних Сил України!", - наголосили в міністерстві.



З цією метою, за словами Міноборони, з початку 2024 року прийнято понад 50 військових стандартів. Йдеться, зокрема, про військові стандарти щодо експлуатації озброєння та військової техніки,

безпеки зберігання боєприпасів та вибухових речовин,

управління військами. Також ухвалено 2 національні стандарти системи керування життєвим циклом ОВТ.



"Запровадження стандартів НАТО входить до плану пріоритетних дій уряду на 2024 рік. За пакетом Цілей партнерства з НАТО Україна планує до 2025 року прийняти 219 стандартів, з яких вже запроваджено 190 (з них 128 - в ініціативному порядку)", - зазначив заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк.



До кінця 2024 року Міністерство оборони планує прийняти ще близько 40 стандартів, рекомендованих Альянсом.

