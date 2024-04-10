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В Минобороны хотят упростить мобилизацию: информацию будут брать из Пенсионного фонда

Украина, Среда 10 апреля 2024 09:23
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В Минобороны хотят упростить мобилизацию: информацию будут брать из Пенсионного фонда Фото: заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко (facebook.com MinistryofDefence.UA)
Автор: Ярослава Борзова

В скором времени к реестру военнообязанных "Оберег" присоединят Пенсионный фонд. Данные нововведения внедрят для понимания навыков и опыта работы потенциального кандидата на службу в армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью замминистра обороны Украины Екатерину Черногоренко в "Милитарном".

"Сейчас на очереди Пенсионный фонд. Это тоже очень важно, потому что мы будем видеть трудовой путь или профессиональный путь военнообязанного, сможем делать мобилизацию более смарт, сможем делать рекрутинг и т.д.", - отметила Черногоренко.

Как пояснила чиновница, система заработала в Министерстве обороны несколько лет до широкомасштабного вторжения. Ее пользователями являются ТЦК и Государственная пограничная служба Украины.

Данная система включает в себя ряд государственных реестров, которые упрощают работу по учету военнообязанных граждан Украины и помогут сделать запрос и мобилизацию более эффективными.

"Как это будет выглядеть? По сути это очень похоже будет на единый государственный портал электронных услуг "Действие", человек может уточнить по себе информацию, актуализировать информацию и понять, какие же данные находятся по нему или по ней в реестре "Оберег", - рассказала Черногоренко.

Шесть интеграций в "Оберег"

Министерство обороны уже сделало шесть важных интеграций в "Оберіг", в частности, с Государственной налоговой службой, с Минюстом по государственному реестру актов гражданского состояния, а также с Государственной судебной администрацией и с Пограничной службой.

Также ведомство сделало обмен информацией с Государственной миграционной службой, где можно проверить фамилию, имя и отчество человека. Это один из базовых государственных реестров местожительства граждан.

Следующий в списке Пенсионный фонд, информация из которого позволит видеть, где человек работал и имеет профессию и опыт. Согласно этому в перспективе военнообязанного можно будет более эффективно привлечь в армию

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине была объявлена после масштабного вторжения РФ в феврале 2022 года. Тогда же было введено и военное положение. И мобилизацию, и военное положение уже продолжали несколько раз, в последнее время на 90 дней, до 13 мая 2024 года.

Ожидается, что Верховная рада будет голосовать за обновленный законопроект о мобилизации уже на ближайшем заседании.

Недавно президент Владимир Зеленский подписал закон о понижении предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет. Кроме того, статус "ограниченно пригодный" к военной службе упразднили в Украине. Военнообязанные, имеющие этот статус, должны пройти военно-врачебную комиссию.

Накануне источники РБК-Украина сообщали, что Верховная рада 10 апреля планирует начать рассматривать законопроект о мобилизации, а уже в четверг за него проголосует.

Больше об изменениях в процессе мобилизации и как изменятся правила для военных - читайте в материале РБК-Украина.

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Пенсионный фонд Украины Мобилизация в Украине
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