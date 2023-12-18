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Музыкальный сервис Spotify полностью прекратил деятельность в России

Россия, Понедельник 18 декабря 2023 22:15
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Музыкальный сервис Spotify полностью прекратил деятельность в России Архивное фото: Музыкальный сервис Spotify полностью прекратил деятельность в России (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Юридическое лицо Spotify в России ликвидировали 14 декабря, стриминговый музыкальный сервис полностью прекратил работу в стране-агрессоре.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство культуры и информационной политики Украины.

Spotify зарегистрировался как юридическое лицо в РФ в январе 2014 года. Заработал сервис в июле 2020 года. Уже весной 2022 года компания объявила о прекращении работы на российском рынке.

"Одно из двух своих российских юрлиц - ООО "Сиско системс" также ликвидировал производитель сетевого оборудования Cisco. Это произошло 15 декабря 2023 года. Однако ООО "Сиско солюшенз" еще продолжает работать, хотя об уходе из России компания объявила в июне 2022 года", - пишет Министерство.

Выход Spotify с российского рынка

Процесс ликвидации российского юридического лица Spotify LLC компания Spotify начала в начале 2023 года.

11 апреля 2022 года Spotify полностью прекратил свою работу в России. Это означает, что больше нельзя пользоваться услугами на ее вебсайте и в приложении.

Международный бизнес покидает рынок России

После введения странами Запада санкций против РФ ряд иностранных брендов решил продать свой бизнес в России. К примеру, французский производитель шин Michelin продал свой завод на территории России.

Также японский ритейлер Uniqlo отказался от аренды помещений для всех собственных магазинов в Рф. Таким образом, компания прекратила вести бизнес в этой стране.

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