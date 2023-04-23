В Минобороны Эстонии назвали потребности Украины для проведения контрнаступления

Об этом в интервью сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур, передает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

Он также отметил, что у ВСУ есть и другие потребности, в том числе в тяжелых грузовиках и прицепах к ним. По его словам, вопрос о предоставлении Украине истребителей западного типа также рассматривается.

"У союзников есть очень точное представление о том, что нужно украинцам", - сказал Певкур.

Он добавил, что на встрече в Германии также обсуждались вопросы обучения украинцев на Западе.

"Мы также сосредоточились на том, каким было обучение тех девяти бригад, которые сформировали союзники; на том, какое оснащение девяти бригад, которые частично прибыли в Украину, а частично прибывают", - подчеркнул он.

По его мнению, западные союзники на довольно высоком уровне обучили украинских военных как провести контрнаступление.

"Информация и координация под американским руководством были весьма впечатляющими. И мы посмотрели, какие потребности могут возникнуть, когда начнется украинская контратака", - сказал Певкур.