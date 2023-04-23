ua ru
Вс, 23 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Минобороны Эстонии назвали потребности Украины для проведения контрнаступления

Новина українською →
Украина, Воскресенье 23 апреля 2023 14:50
В Минобороны Эстонии назвали потребности Украины для проведения контрнаступления Фото: министр обороны Эстонии Ханно Певкур (err.ee)
Автор: Наталия Гурковская

Помимо противовоздушной обороны, украинские военные испытывают большую потребность в боеприпасах.

Об этом в интервью сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур, передает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Он также отметил, что у ВСУ есть и другие потребности, в том числе в тяжелых грузовиках и прицепах к ним. По его словам, вопрос о предоставлении Украине истребителей западного типа также рассматривается.

"У союзников есть очень точное представление о том, что нужно украинцам", - сказал Певкур.

Он добавил, что на встрече в Германии также обсуждались вопросы обучения украинцев на Западе.

"Мы также сосредоточились на том, каким было обучение тех девяти бригад, которые сформировали союзники; на том, какое оснащение девяти бригад, которые частично прибыли в Украину, а частично прибывают", - подчеркнул он.

По его мнению, западные союзники на довольно высоком уровне обучили украинских военных как провести контрнаступление.

"Информация и координация под американским руководством были весьма впечатляющими. И мы посмотрели, какие потребности могут возникнуть, когда начнется украинская контратака", - сказал Певкур.

Как сообщалось, ранее командующий разведывательным центром Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг заявил, что главная основа успеха украинского контрнаступления состоит в том, насколько подразделения ВСУ смогут вместе эффективно тренироваться перед ним. Это самый важный нюанс стратегического успеха.

Об итогах встречи в Рамштайне, поставках Украине самолетов и снарядов, контрнаступлении, членстве Швеции и Украины в НАТО - читайте в блиц-интервью РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Россиянам не удается окружить Бахмут: карты боев ISW
Россиянам не удается окружить Бахмут: карты боев ISW
DAILY
Министр обороны Швеции Пол Йонсон: Мы должны быть готовы, что война может быть долгой
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Министр обороны Швеции Пол Йонсон: Мы должны быть готовы, что война может быть долгой