Минобороны допустило к эксплуатации FPV-дроны "Рарог-10": чем они особенные

Производство дронов в Украине

С первых дней полномасштабного вторжения Украина значительно нарастила производство оружия. В частности речь идет о:

дронах,

роботизированных системах,

ракетах,

других средствах поражения.

В частности, недавно министр цифровой трансформации Михаил Федоров показал новую систему БПЛА украинского производства, которая сразу несет 6 FPV-дронов и работает как ретранслятор.

Кроме этого в начале месяца в Украине впервые протестировали FPV-дроны на оптоволокне с дальностью более 20 км.

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