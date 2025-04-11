Міноборони допустило до експлуатації FPV-дрони "Рарог-10": чим вони особливі

Виробництво дронів в Україні

З перших днів повномасштабного вторгнення Україна значно наростила виробництво зброї. Зокрема мова йде про:

дрони,

роботизовані системи,

ракети,

інші засоби ураження.

Зокрема, нещодавно міністр цифрової трансформації Михайло Федоров показав нову систему БПЛА українського виробництва, яка відразу несе 6 FPV-дронів та працює як ретранслятор.

Крім цього на початку місяця в Україні вперше протестували FPV-дрони на оптоволокні з дальністю понад 20 км.

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