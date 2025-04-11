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Міноборони допустило до експлуатації FPV-дрони "Рарог-10": чим вони особливі

Фото: Міноборони допустило до експлуатації FPV-дрони "Рарог-10" (mod.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

В Україні кодифікували та допустили до експлуатації у Збройних силах безпілотний дрон українського виробництва "Рарог-10".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

За даними Міноборони, FPV-дрони комплексу "Рарог-10" базуються на посилених легких карбонових рамах, які витримують навантаження та маневри на високих швидкостях.

Ці безпілотники оснащуються потужними електричними двигунами, мають:

  • функціонал, який дозволяє стабільне ураження обраних цілей,
  • засоби огляду для роботи вдень та вночі.

Водночас зазначено, що вибухового заряду, який здатні нести FPV-дрони цього комплексу, достатньо для ураження польових фортифікацій, укриттів, озброєння і броньованої техніки ворога.

"Безпілотники маловразливі для засобів радіоелектронної протидії ворога", - зауважили в міністерстві.

Виробництво дронів в Україні

З перших днів повномасштабного вторгнення Україна значно наростила виробництво зброї. Зокрема мова йде про:

  • дрони,
  • роботизовані системи,
  • ракети,
  • інші засоби ураження.

Зокрема, нещодавно міністр цифрової трансформації Михайло Федоров показав нову систему БПЛА українського виробництва, яка відразу несе 6 FPV-дронів та працює як ретранслятор.

Крім цього на початку місяця в Україні вперше протестували FPV-дрони на оптоволокні з дальністю понад 20 км.

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