В Минобороны Британии показали подготовку украинских военных

"Стрельба и обращение с оружием являются одними из ключевых навыков, которым учат во время операции Interflex", - говорится в сообщении пресс-службы британского оборонного ведомства.

Отмечается, что во время пятинедельной интенсивной подготовки пехотных войск украинские военные проходят обучение у военных инструкторов из Британии и 10 стран-партнеров.

Напомним, что операция Interflex - это программа подготовки украинских военных по стандартам вооруженных сил Британии. Программа организована Соединенным Королевством совместно со странами-участниками Объединенного экспедиционного корпуса и другими союзниками. Обучение финансируется в рамках общей поддержки Украины.

Обучение украинских военных в Британии

С первых месяцев полномасштабного вторжения РФ в Украину бойцы ВСУ проходят различные программы обучения в Британии. Так, для максимально эффективной подготовки военных в Британии построили специальный полигон. Сообщается, что его оборудование и инфраструктура позволят получить опыт ведения боевых действий в городских условиях.

Кроме того, ранее процесс обучения украинских военных показали на видео. В Минобороны Британии также сообщили, что страна провела обучение для 33 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины, начиная с 2022 года.

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