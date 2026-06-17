Минобороны анонсировало проверках во всех ТЦК

По его словам, 16 июня было проведено экстренное совещание с командованием сухопутных войск в связи с инцидентами в Одесском ТЦК.

«Любое насилие, нарушение прав человека и попрание человеческого достоинства в отношении людей, часть из которых станет нашими защитниками, категорически недопустимо, особенно на пятом году войны», – подчеркнул заместитель министра.

Проверки во всех ТЦК

По итогам встречи будут проведены служебные проверки во всех территориальных центрах комплектования. В частности, в ведомстве должны максимально внимательно рассмотреть обращения граждан о незаконном удержании, насилии и других неправомерных действиях.

Также Баник призвал руководителей ТЦК к прозрачной коммуникации с обществом и максимальному содействию всем правоохранительным органам.

Реформа ТЦК

Заместитель министра подчеркнул, что такие инциденты подтверждают необходимость реформы ТЦК, над которой в настоящее время работает ведомство.

«Функции ТЦК должны быть распределены между другими учреждениями, без замкнутого цикла учета и мобилизации», — заявил он.

Как будут выглядеть хабы

По словам Баника, в новой модели люди будут ожидать прохождения ВЛК, отправки в учебные центры и бригады в специальных хабах.

В них предусмотрены: