Минобороны анонсировало проверках во всех ТЦК

В Минобороны сообщили о служебных проверках во всех ТЦК и объявили об изменении структуры мобилизационной системы в связи с громкими инцидентами в Одесском ТЦК.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины Мстислава Баника.
По его словам, 16 июня было проведено экстренное совещание с командованием сухопутных войск в связи с инцидентами в Одесском ТЦК.
«Любое насилие, нарушение прав человека и попрание человеческого достоинства в отношении людей, часть из которых станет нашими защитниками, категорически недопустимо, особенно на пятом году войны», – подчеркнул заместитель министра.
По итогам встречи будут проведены служебные проверки во всех территориальных центрах комплектования. В частности, в ведомстве должны максимально внимательно рассмотреть обращения граждан о незаконном удержании, насилии и других неправомерных действиях.
Также Баник призвал руководителей ТЦК к прозрачной коммуникации с обществом и максимальному содействию всем правоохранительным органам.
Заместитель министра подчеркнул, что такие инциденты подтверждают необходимость реформы ТЦК, над которой в настоящее время работает ведомство.
«Функции ТЦК должны быть распределены между другими учреждениями, без замкнутого цикла учета и мобилизации», — заявил он.
По словам Баника, в новой модели люди будут ожидать прохождения ВЛК, отправки в учебные центры и бригады в специальных хабах.
В них предусмотрены:
Напомним, 16 июня ГБР сообщило о пытках и насилии в отношении задержанных мужчин в одном из районных ТЦК Одесской области.
По данным следствия, должностные лица РТЦК силой доставляли гражданских лиц, незаконно удерживали и избивали их ради выполнения показателей мобилизации.
До этого, 21 апреля, СБУ задержала восьмерых сотрудников Пересипского ТЦК в Одессе, которые вымогали 50 тысяч долларов у мужчины призывного возраста.