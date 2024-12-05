Минобороны анонсировало направление на ВЛК в "Резерв+": появится уже в феврале

"Уже на первом этапе реформы мы воплотим возможность получить электронное направление на ВВК через "Резерв+", прямо у себя в телефоне, не нужно будет идти в ТЦК. Это будет осуществлено до конца февраля следующего года", - сказала Черногоренко.

По словам замминистра, Минобороны потом в течение нескольких месяцев подряд масштабирует эту реформу, и в итоге военнообязанные смогут проходить медосмотр для установления годности в любом гражданском учреждении, которое они сами себе выберут.

"Это даст возможность разделить вообще саму процедуру военно-врачебной экспертизы на два этапа: медосмотр и административную - то, что будет осуществлено в системе МОУ. Таким образом, это будет децентрализованная, автономная, цифровизированная, анонимизированная процедура, которая будет удобна людям и существенно снизит коррупционные риски", - заявила заместитель министра обороны.

