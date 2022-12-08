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Зеленский посмертно наградил полицейских, которые погибли от мин в Херсонской области

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Киев, Четверг 08 декабря 2022 21:28
Зеленский посмертно наградил полицейских, которые погибли от мин в Херсонской области Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил полицейских, которые вчера, 7 декабря, погибли от российских мин в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы главы украинского государства.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" Куратченко Михаилу Витальевичу - полковнику полиции (посмертно)", - сказано в указе.

При этом президент за личное мужество и самоотверженность, которые были проявлены при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, добросовестное и безупречное исполнение служебного долга посмертно наградил орденом "За мужество" III степени капитана полиции Игоря Мельника, капитана полиции Сергея Ненаду и капрала полиции Вадима Перижко.

Напомним, вышеупомянутые полицейские в ходе операции у села Федоровка (Херсонская область) попали в минную ловушку оккупантов.

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Владимир Зеленский Херсонская область полиция Война России против Украины
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