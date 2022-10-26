Украинцев предупредили о тумане и ухудшении видимости: когда ожидать

Завтра, 27 октября, в западной части Украины ожидается туман. Из-за погодных условий видимость на дорогах значительно ухудшится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

"Ночью и утром 27 октября в западных областях туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении. Синоптики установили первый (желтый) уровень опасности на западе Украины. Следует отметить, что завтра погода на Левобережной Украине будет с дождями. На остальной территории - сухая погода. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +5 +10 градусов. Днем температура воздуха ожидается до +15 +18 градусов.