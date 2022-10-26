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Украинцев предупредили о тумане и ухудшении видимости: когда ожидать

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Украина, Среда 26 октября 2022 16:09
Украинцев предупредили о тумане и ухудшении видимости: когда ожидать Фото: в Украине завтра ожидается туман (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Завтра, 27 октября, в западной части Украины ожидается туман. Из-за погодных условий видимость на дорогах значительно ухудшится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

"Ночью и утром 27 октября в западных областях туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Синоптики установили первый (желтый) уровень опасности на западе Украины.

Следует отметить, что завтра погода на Левобережной Украине будет с дождями. На остальной территории - сухая погода. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Столбики термометров ночью покажут +5 +10 градусов. Днем температура воздуха ожидается до +15 +18 градусов.

Напомним, по данным синоптиков, предстоящая зима в Украине может оказаться теплее предыдущей.

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