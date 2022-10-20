Будут ли лютые морозы? Синоптики дали прогноз на зиму
Будущая зима в Украине может быть теплее, а продолжительность периодов очень холодной погоды с минимальной температурой -25 градусов очень низкая.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу гидрометеорологического центра.
"Современное развитие метеорологической науки во всем мире еще не позволяет составлять достоверные прогнозы развития атмосферных процессов на длительные периоды", - говорится в сообщении.
Однако благодаря метеорологическим наблюдениям, которые насчитывают в большинстве областей Украины 80-100 и более лет и созданию соответствующих баз данных, метеорологи могут определить направления в температурном режиме в Украине.
Анализ температурных показателей в Украине за последние 30 лет:
- переход средней суточной температуры через +8 градусов в сторону понижения даже в северных регионах Украины осуществляется в третьей декаде октября, в других регионах Украины в начале ноября и позже;
- средняя температура зимнего периода (особенно января и февраля) повысилась на 2,0-2,5 градуса;
- существенно сократилась продолжительность зимнего периода с температурой ниже нуля градусов;
- сумма отрицательных температур в течение зимнего периода сократилась почти в 2 раза.
"Каждую зиму фиксируется большое количество температурных рекордов относительно высоких температур за весь период метеорологических наблюдений", - пишет прессслужба.
Какие выводы по поводу наступающей зимы можно сделать:
- средняя температура зимнего периода (декабрь-февраль) ожидается на 1-2 градуса выше нормы, рассчитанной за период 1991-2020 гг.;
- вероятность длительных периодов очень холодной погоды с минимальной температурой -25..-30 градусов в Украине очень низкая;
- в большинстве случаев возможны кратковременные существенные похолодания продолжительностью 1-5 суток, когда минимальная температура ночью составит -15…-20 градусов на северо-востоке страны до -26 градусов.
"Перенос начала отопительного периода на более поздние сроки и его окончание на более ранние сроки обоснован и подтверждается метеорологическими расчетами", - добавили в гидрометеорологическом центре.
Напомним, что в четверг, 20 октября, в Карпатах зафиксировали серьезное понижение температуры. Показатели на градуснике показали до -8 градусов.
Также гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждает о сильном ухудшении погоды 20 октября. В Одессе и области ожидается сильный порывистый северо-западный ветер со скоростью 15-20 м/с.
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