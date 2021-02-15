Ткаченко виступає за відстрочку штрафів за порушення мовного закону
Міністр культури Олександр Ткаченко виступив за відстрочку введення штрафів за порушення мовного закону. Він вважає необхідним перед цим протягом двох-трьох років провести програму просування української мови.
Про це Ткаченко заявив в інтерв'ю "Лівому берегу".
Міністр зазначив, що програма промоції української мови необхідна для того, щоб у громадян, які не знаю українську мову, була можливість його вивчити.
"Власне, тому я б почекав зі штрафами за не використання української мови. Потрібно спочатку провести двох-трирічну програму реальної промоції української мови... А не ставити віз попереду коня", - заявив Ткаченко.
Він додав, що поки на таку програму підтримки української мови не передбачені в бюджеті гроші.
"Зараз же послідовність наших дій така: спочатку приймається програма, потім розраховується бюджет", - зазначив Ткаченко.
Нагадаємо, з 16 січня вступила в силу норма про обов'язкове обслуговування українською мовою для всіх закладів сфери послуг.
Раніше мовний омбудсмен Тарас Кремин заявив, що штрафи за відмову обслуговувати клієнтів українською мовою з'являться в 2022 році.
При цьому депутати від фракції "Слуга народу" подали у Верховну раду два законопроекти проти штрафів за порушення "мовного закону".