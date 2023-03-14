Минкульт изменит правила выезда артистов за границу: какие документы нужно будет предоставить

Министерство культуры подготовило изменения в порядок выезда артистов, художников и журналистов за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра культуры Украины Александра Ткаченко в эфире телемарафона.

"Мы подготовили изменения в порядок выезда артистов, художников, журналистов, где два или три ключевых момента", - рассказал Ткаченко.

Для выезда необходимо будет предоставить:

подтверждение, что в их организациях ведется военный учет;

контракты - для чего уезжают;

если целью выезда является продвижение Украины или сбор средств - отчет по возвращении;

если дипломатические визиты - также должен быть отчет.

Примечательно, что такой выезд не может длиться более 60 дней.