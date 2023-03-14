Мінкульт змінить правила виїзду артистів за кордон: які документи треба буде надати

Міністерство культури підготувало зміни до порядку виїзду артистів, митців і журналістів за кордон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра культури України Олександра Ткаченка в ефірі телемарафону.
"Ми підготували зміни до порядку виїзду артистів, митців, журналістів, де два чи три ключові моменти", - розповів Ткаченко.
Для виїзду необхідно буде надати:
Зазначено, що такий виїзд не може тривати більше 60 днів.
Нагадаємо, раніше Мінкульт анонсував посилення умов виїзду для чоловіків-артистів призовного віку.
До того ж, у Мінкульті пояснили, навіщо від артистів вимагають додаткові документи для виїзду за кордон.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.