В Минкульте объяснили, зачем от артистов требуют дополнительные документы для выезда за границу
В Министерстве культуры и информационной политики подтвердили, что теперь украинские артисты, которые планируют выезд за границу, должны предоставить документы, подтверждающие их пребывание на военном учете.
Об этом сообщила заместитель министра культуры и информационной политики Галина Григоренко, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
По ее словам, теперь при оформлении документов на выезд за границу мужчины-артисты должны предоставить приписное удостоверение, военный билет или временное удостоверение военнообязанного согласно законодательству. Это стало обязательным в связи с тем, что некоторые люди пытались избежать призыва в Вооруженные силы Украины.
"То, что мы сейчас добавили эти документы к требованиям на выезд, являются для нас лишь дополнительными гарантиями, что человек сознательный военного учета, что он сознательно просит предоставить ему возможность уехать на время для участия в художественном мероприятии, но он вернется, потому что у нее есть долг перед своей страной", - сказала она.
Следует заметить, что МКИП предоставляет артистам только "письмо содействия" на временный выезд за границу. Окончательное решение о разрешении на выезд принимают пограничники во время проверки.
Министерство информирует лиц, планирующих выехать за границу, о перечне необходимых документов в письме-разъяснении. По словам Григоренко, министерство не предоставляет отказов, а лишь разъяснения документов, которые необходимо предоставить для рассмотрения заявок.
Напомним, что ранее украинский комик Андрей Щегель признался, что скрылся из страны, воспользовавшись разрешением на выезд от МКИП.
После этого Минкульт анонсировал ужесточение контроля над выездом мужчин-артистов за границу и введение нового списка необходимых для этого документов.
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