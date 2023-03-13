В Минкульте объяснили, зачем от артистов требуют дополнительные документы для выезда за границу

В Министерстве культуры и информационной политики подтвердили, что теперь украинские артисты, которые планируют выезд за границу, должны предоставить документы, подтверждающие их пребывание на военном учете.

Об этом сообщила заместитель министра культуры и информационной политики Галина Григоренко, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

По ее словам, теперь при оформлении документов на выезд за границу мужчины-артисты должны предоставить приписное удостоверение, военный билет или временное удостоверение военнообязанного согласно законодательству. Это стало обязательным в связи с тем, что некоторые люди пытались избежать призыва в Вооруженные силы Украины.

"То, что мы сейчас добавили эти документы к требованиям на выезд, являются для нас лишь дополнительными гарантиями, что человек сознательный военного учета, что он сознательно просит предоставить ему возможность уехать на время для участия в художественном мероприятии, но он вернется, потому что у нее есть долг перед своей страной", - сказала она.

Следует заметить, что МКИП предоставляет артистам только "письмо содействия" на временный выезд за границу. Окончательное решение о разрешении на выезд принимают пограничники во время проверки.

Министерство информирует лиц, планирующих выехать за границу, о перечне необходимых документов в письме-разъяснении. По словам Григоренко, министерство не предоставляет отказов, а лишь разъяснения документов, которые необходимо предоставить для рассмотрения заявок.